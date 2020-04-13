Американского посла не пустили на суд по делу Уилана из-за коронавируса

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Салливан не был допущен в здание Мосгорсуда в связи с ограничительными мерами, введенными из-за распространения коронавируса.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве, а также в связи с указом мэра столицы и постановлением Верховного суда РФ вход любых посетителей в Мосгорсуд ограничен. Допускаются только участники судебного заседания", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она уточнила, что в отсутствие ограничительных мер слушатели все-равно не смогли бы присутствовать на заседании, так как процесс проходит в закрытом режиме. Это связано с тем, что в материалах содержатся сведения, содержащие гриф "совершенно секретно".

Ситуация с Полом Уиланом разочаровала американского посла

Ранее в понедельник сообщалось, что посол США не был допущен на заседание суда по делу обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом журналистам в понедельник заявил сам Салливан.

"Я прибыл сюда сегодня, чтобы посетить заседание суда по делу Пола Уилана, американского гражданина, который удерживается без каких-либо доказательств уже 16 месяцев, не имеет возможности общаться с семьёй", - сказал дипломат.

"Я попытался попасть в суд, попробовать увидеться с Полом как минимум перед заседанием, но меня не пустили в здание", - добавил он.

Посол подчеркнул, что этот факт вызывает разочарование. "Еще больше разочаровывает тот факт, что он 16 месяцев не разговаривал с семьей, не мог позвонить пожилым родителям, брату и сестре", - отметил он.

Салливан добавил, что у Уилана остаются серьезные проблемы со здоровьем, которыми не занимаются врачи. "Я очень озабочен состоянием здоровья Пола. Его нужно отпустить домой", - сказал он.

Дело Пола Уилана негативно сказывается на отношениях России и США, также заявил Салливан. "Я приехал в Москву с заданием от президента США Дональда Трампа улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией, и я изо всех сил над этим работаю. Это проблема в наших отношениях - то, как обращаются с Полом, ужасает", - сказал дипломат.

По его словам, то, как обращаются с Уиланом, "позорно". "Я надеюсь, что высокопоставленные российские чиновники обеспечат Полу честное судебное разбирательство, медицинскую помощь и возможность позвонить родителям", - сказал посол.

Дело "шпиона" Уилана

Мосгорсуд в понедельник приступает к рассмотрению по существу уголовного дела гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже. Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Жеребенков, Уилан будет доставлен в судебное заседание для личного участия.

В связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно", судебный процесс над иностранцем проходит в закрытом от слушателей режиме.

Кроме того, московские суды, в том числе и городской, до конца апреля продлили в связи с коронавирусом ограничительные меры, на основании которых в здания судов допускаются только участники процесса.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.1ва др