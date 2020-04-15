Брат обвиняемого в шпионаже Уилана заявил, что американцу отказали в тесте на коронавирус

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Брат обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана Дэвид заявил, что родственники американца беспокоятся за состояние его здоровья в связи с распространением в РФ коронавируса.

"Здоровье Пола находится под большим риском, чем когда-либо. Пол попросил сделать анализ на коронавирус, но ему было отказано", - сообщил в среду "Интерфаксу" Дэвид Уилан.

По его мнению, в СИЗО у его брата нет защиты от вируса, при этом администрация СИЗО отказалась принять от посольства США средства индивидуальной защиты (перчатки и чистящие салфетки), которые они хотели передать Уилану.

В свою очередь адвокат иностранца Владимир Жеребенков сказал "Интерфаксу", что по этому вопросу у него нет информации, однако подтвердил, что его подзащитный не обеспечен средствами индивидуальной защиты ни в СИЗО, ни при транспортировке в суд.

"В суде и мы и Пол поднимали вопрос, что ни в СИЗО, ни при транспортировке в суд у него нет никаких средств индивидуальной защиты. Пол в суде говорил, что в камере у него есть только "Фейри" для мытья посуды, больше ничего не выдавали. Кто находился в машине, в которой его возят в суд, в конвойной, где он содержится до заседания - неизвестно. Неизвестно продезинфицирована ли машина, в которой его возят. Также нет гарантии, что сотрудники ФСИН или конвоя полностью здоровы. Что касается проведения теста, то может и просил, но мне об этом он не говорил", - сказал адвокат.