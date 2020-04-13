Ингушские врачи с COVID-19 рассказали о своем состоянии не верящим в болезнь

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав Ингушетии обнародовал видео из больницы с рассказом двух врачей о симптомах коронавируса для жителей региона, выражающих недоверие к заявлениям об опасности инфекции и о необходимости социального дистанцирования, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

"Среди заразившихся есть медработники - двое врачей-травматологов Ингушской республиканской клинической больницы. Тесты у них оказались положительными. Они находятся в отдельных боксах в Назрановской районной больнице. Мы решили показать видеоролик с ними для тех, кто сомневается в достоверности официальных и подтвержденных данных о количестве инфицированных и угрозе распространения вируса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на видео инфицированные коронавирусом рассказали о своем состоянии и призвали жителей соблюдать меры предосторожности, не доверять заявлениям некоторых людей об отсутствии этой болезни.

"С 10 апреля нахожусь на стационарном лечении с подтвержденным СОVID-2019, поступил в состоянии средней тяжести. Второго числа почувствовал недомогание, думал, что обычная простуда. Несколько дней назад насторожился, позвонил в амбулаторию, мне сделали тест, он оказался положительным. Откуда бы этот вирус ни пришел, надо признать, что эта болезнь есть. Я и мой товарищ, коллега, находимся здесь", - говорит врач-травматолог.

Он отметил, что некоторые проявляют беспечность, безответственность по отношению к себе и окружающим, не соблюдают элементарные правила.

"Хочу обратиться к тем, кто выражает недоверие к заявлениям об опасности коронавируса и о необходимости социального дистанцирования, в частности, к молодежи. Ваши пожилые родители не перенесут эту болезнь ввиду слабого иммунитета. У нас здоровый молодой организм, даже при этом с трудом переносим её. Пожалейте стариков, они умирают. Пожилой мужчина, доставленный вместе со мной, вчера умер от коронавируса ", - сообщил пациент.

Он призвал жителей республики носить защитные маски, соблюдать дистанцию, лишь в крайнем случае выходить из дома, беречь окружающих, проводить дезинфекцию, а владельцев некоторых пабликов - не вводить подписчиков в заблуждение, совершая страшное преступление, за которое придется отвечать перед законом и Всевышним. "Если мы не будем беречь себя и близких, урон будет огромным, последствия - страшными", - добавил собеседник агентства.

"Называйте ее как хотите, но болезнь есть, и она не щадит никого, с 4 апреля с повышенной температурой в тяжелом состоянии доставлен сюда, с 9-го нахожусь здесь. У меня одышка, это очень тяжелая болезнь. За 34 года обычный грипп переносил легко, но это необычная болезнь. Я знаю, что старики эту болезнь не перенесут", - сказал второй пациент, тоже врач-травматолог.

Ситуация с коронавирусом в Ингушетии

По состоянию на 13 апреля в регионе выявлены 74 биопробы по первичному положительному скринингу, из них по 34 получено подтверждение референс-центра. По четырем пробам диагноз не подтвержден, 36 находятся на подтверждении в референс-центре в Ставрополе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии зарегистрированы два первых случая смерти от коронавируса. В больнице скончались 64-летний общественный деятель, житель сельского поселения Яндаре и 65-летний муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Он был доставлен в тяжелом состоянии накануне, 12 апреля, с диагнозом "двусторонняя пневмония". Первичный тест на коронавирус показал положительный результат.

Добровольцы доставили на дом продукты и лекарства, а также собрали порядка 12 млн руб. на строительство жилья малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудном положении в связи с распространением коронавируса.