Скончался госпитализированный с подозрением на коронавирус муфтий Ингушетии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого ночью поместили в больницу с подозрением на коронавирус, умер, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.

Там уточнили, что муфтий был госпитализирован в тяжелом состоянии накануне ночью, с пневмонией. Первичный тест на коронавирус показал положительный результат.

Ранее в Назрановской больнице Ингушетии скончался еще один пациент, у которого был подтвержден коронавирус. Мужчина преклонного возраста находился в тяжелом состоянии в реанимации.