В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.

Мужчина находился в реанимации в обсерваторе, созданном на базе Назрановской районной больницы. Он был в тяжёлом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции воздуха.

Как уточнил собеседник агентства, скончавшейся был мужчиной преклонного возраста.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 29 подтверждённых случаев заражения COVID-19.