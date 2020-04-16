Еще два пациента с коронавирусом скончались в Ингушетии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Число умерших пациентов с коронавирусом в Ингушетии выросло с двух до четырех, сообщил агентству "Интерфакс" глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"К сожалению, еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Врачи сделали все, что в их силах, но несвоевременное обращение в больницу привело к такому плачевному результату", - заявил Калиматов.

По его словам, ситуация с коронавирусом в республике динамично растет. Все больные с подтвержденными и подозрительными анализами госпитализированы, 17 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным на утро 16 апреля, в Ингушетии зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом, умерших от инфекции на тот момент было двое, в том числе муфтий республики. Один человек выздоровел.

Всего в России по состоянию на утро четверга было выявлено почти 28 тыс. случаев заражения коронавирусом, за сутки это число выросло более чем на 3,4 тыс. Скончались 232 пациента с диагнозом COVID-19, 2,3 тыс. выздоровели. К вечеру в России не осталось регионов без коронавируса - инфекцию впервые подтвердили у пациентки на Алтае, остававшемся последним "чистым" субъектом РФ.