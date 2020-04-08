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В Москве выросло число нелегальных продавцов медицинских масок

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки сотрудниками полиции пресечены несколько фактов незаконной торговли медицинскими масками в не предназначенных для этого местах, сообщили в пресс-службе МВД России в среду.

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"Нарядом сопровождения линейного управления МВД России на станции Москва - Ярославская в вагоне электропоезда сообщением Александров - Москва был выявлен мужчина 1990 года рождения, который предлагал пассажирам приобрести медицинские маски по цене 250 рублей за штуку", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Там отметили, что специального разрешения на предпринимательскую деятельность у мужчины не было. В его отношении составили административный протокол, изъято порядка 50 медицинских масок.

"Еще одного "предпринимателя" 1995 года рождения сотрудники транспортной полиции выявили в районе Курского вокзала. Правонарушитель без специального разрешения развернул торговлю с рук многоразовыми медицинскими масками", - сообщили в МВД.

Оба задержанных привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).

В полиции напомнили, что в начале апреля правительством России были введены ограничения на оптовую и розничную торговлю изделиями медицинского назначения, в перечень которых вошли маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля и комплекты защитной одежды из нетканых материалов. Продавать эти изделия разрешено только в торговых точках, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

Москва

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