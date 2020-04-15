Моряки попросили Мишустина ввести единый порядок смены экипажей судов в условиях пандемии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Моряки попросили премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минтрансу и Роспотребнадзору ввести единый порядок смены экипажей с учетом карантинных ограничений для судов, прибывающих из-за рубежа. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение Российского профсоюза моряков (РПСМ).

В условиях закрытых границ и отсутствия авиасообщения смена экипажей — глобальная проблема, которая легла на судовладельцев. Часть моряков застряли в иностранных портах. Там менять экипажи стало сложно из-за карантинных ограничений в тех странах. Попытки судовладельцев менять экипажи в странах проживания часто не удаются из-за мер российских регионов по самоизоляции, пишет профсоюз.

К примеру, губернатор Мурманской области Андрей Чибис 16 марта запретил экипажам, прибывшим из-за границы, в течение 14 дней сходить на берег в портах Мурманска и Кандалакши. Экипаж "Совкомфлота" прилетел во Владивосток из Москвы, но не смог сменить другой экипаж из-за требования пройти по прилете двухнедельный карантин.

Простой судна может стоить от $10 000 в сутки. Продление работы экипажа нарушает право моряков на отдых, говорится в письме. Первый зампред РПСМ Игорь Ковальчук объяснил, что в нынешней ситуации, по договоренности Международной федерации транспортников и Международного объединения судовладельцев, дополнительно разрешается продление контракта моряка еще на месяц.

В Минтрансе изданию на это сказали, что морская администрация уже продлила срок действия квалификационных документов членов экипажей, медицинских свидетельств, конвенционных судовых документов, а губернаторов уведомили, что нельзя мешать замене экипажей.

В правительстве Мурманской области не ответили на запрос газеты.

Ранее агентство DPA со ссылкой на профсоюзы сообщало, что в мире в целом около 100 000 моряков вынуждены продлевать контракты и оставаться на судах из-за невозможности сойти на берег из-за пандемии.

Глава совета директоров "Совфрахта" Дмитрий Пурим рассказал, что в условиях пандемии все дополнительные расходы ложатся на судовладельцев. Основные сложности он связал с необходимостью ремонта судов.

Проблемы со сменой экипажей есть и у рыбопромышленников, пишет "Коммерсантъ". Часть из них связана с распоряжением правительства от 27 марта, которое ограничило передвижение через границу и не сделало исключение для рыбопромысловых судов, которым также нужна своевременная смена экипажей. В обращении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) к Мишустину говорится, что проблема затронула более 350 судов с более чем 20 000 человек.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в конце прошлой недели дала поручение оперативно принять меры по организации смены экипажей российских рыбопромысловых судов, пишет издание со ссылкой на копию поручения.