Сто тысяч моряков по всему миру застряли на судах из-за коронавируса

Контейнеровоз Bahri Yanbu Фото: Reuters

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Около 100 тысяч моряков по всему миру не могут покинуть суда из-за распространения коронавируса, сообщила в пятницу радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на представителей профильных профсоюзов.

Порты по всему миру ввели ограничения, чтобы сдержать распространение инфекции. Среди них - запреты на вход в гавани или обязательный карантин для экипажей. Осложняет ситуацию и необходимость заполнять формуляры о здоровье команды, а также отсутствие возможности вернуться домой на самолете из-за отмены рейсов.

Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились с совместным письмом к правительствам стран G20. Авторы документа призвали власти предусмотреть возможность покинуть корабль при условии соблюдения всех мер предосторожности, а также обеспечить медицинский осмотр мореплавателей на берегу, поскольку на торговых судах нет врачей.

Ротацию экипажей недопустимо откладывать на долгое время из гуманитарных соображений, а также из соображений безопасности и трудового права, подчеркивается в письме.