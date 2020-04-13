Пять сотрудников УФСИН в Бурятии заразились коронавирусом

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирусную инфекцию выявили у пяти сотрудников управления федеральной службы исполнения наказаний по Бурятии. Об этом сообщила в среду на брифинге руководителя управления Роспотребнадзора республики Елена Кузьмина.

"Супруг работницы был в Москве, по приезду заразил свою супругу, а она - коллег. В УФСИН своя медицинская, санитарно-эпидемиологическая служба, которая проводит необходимую работу с заразившимися. Наша задача сейчас - максимально охватить весь круг контактировавших, изолировать и не допустить дальнейшего распространения," - отметила Кузьмина.

Всего в республике Бурятия на 13 апреля зарегистрировано 86 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 17 человек, 1 человек умер, в стационаре продолжают лечение 68 человек. У семи граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в ФКУЗ "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока" в Иркутск.