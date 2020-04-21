В Чувашии одно СИЗО перевели на особый режим из-за коронавируса у заключенной

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - На территории СИЗО №2 в городе Цивильске Чувашии введен режим особых условий. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусом во вторник.

"Введен режим особых условий. Причина - положительный результат на новую коронавирусную инфекцию у одной из заключенных. Анализы были взяты в рамках планового лабораторного исследования. Жалоб и симптомов заболевания у заключенной нет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время все контактные лица женщины изолированы, у них взяли анализы. В учреждении организованы противоэпидемические мероприятия, отметил представитель оперштаба.

В пресс-службе УФСИН по Чувашии агентству не смогли оперативно предоставить комментарий в связи с данной информацией.

На сайте управления сообщается, что следственный изолятор в Цивильске рассчитан на 312 человек.

В республике зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом.

Ранее коронавирус был выявлен у одной из сотрудниц СИЗО в Марий Эл. Там также ввели режим особых условий. В частности, в изоляторе был приостановлен до особого распоряжения прием посылок и передач, вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. В соответствии с санитарно-эпидемическими требованиями установлены ограничения на допуск посетителей в СИЗО. Сотрудники учреждения были переведены на двухнедельный график работы.