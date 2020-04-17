Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Житель Кемеровской области с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в больнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

"15 апреля в реанимации городской больницы Белово скончался пациент с пневмонией. Ранее данный пациент также проходил лечение в Краснобродской городской больнице. Первый тест на коронавирус у данного пациента показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По состоянию на четверг в Кемеровской области было выявлено 18 случаев заболевания COVID-19, пятеро выздоровели.

Всего в России, с учетом новых данных об умерших в Москве, Ингушетии и Хабаровске, скончались уже 250 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Подтверждено 27 938 случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 2,3 тыс.