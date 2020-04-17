Собаку, прилетевшую с хозяином в РФ из Таиланда, взяли под карантин "без права выгула"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутской области начали помещать в обсерватор животных, прибывающих вместе с хозяевами из неблагополучных по коронавирусу территорий.

Как сообщает в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, 15 апреля в международный аэропорт Иркутска прибыл рейс из Бангкока, один из транзитных пассажиров которого, следующий в дальнейшем в Красноярск, привез с собой шпица.

Россельхознадзор предписал хозяину вместе с собакой пробыть 14 дней в обсерваторе в городе Шелехов под Иркутском "без права выгула". За нарушение этого требования мужчине грозит наказание по ч.8 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законных требований лиц, осуществляющих государственный ветеринарный надзор, наказывается штрафом до 4 тыс. рублей).

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что это первое домашнее животное, которое поместили в обсерватор в Прибайкалье.

Отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в настоящее время отсутствуют доказательства возможности заражения человека COVID-19 от собак и кошек.

"Однако инфекция широко распространилась среди людей, и не исключен риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми", - отмечено в сообщении.

"На официальном сайте МЭБ опубликована информация о том, что несколько собак, домашних кошек и тигр оказались заражены COVID-19. Таким образом, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в популяциях домашних животных в пунктах пропуска через госграницу РФ организована работа по выдаче гражданам, прибывающих с животными из стран, неблагополучных по Covid-19, постановлений об изоляции на 14 дней", - сказано в сообщении.

Ученые подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" во Владимире разработали методику, которая позволит проводить диагностические исследования на предмет выявления COVID-19 у животных.

Ранее в апреле сообщалось, что четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это стало первым случаем заражения тигра COVID-19.