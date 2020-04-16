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В Москве не зафиксировали роста респираторных заболеваний у домашних питомцев

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Рост респираторных заболеваний у домашних питомцев в столице не наблюдается, в настоящий момент также отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов, сообщил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

"Если бы домашние питомцы заражались COVID-19 так же легко, как люди, насчитывались бы уже тысячи случаев. Но роста респираторных инфекций у кошек и собак в настоящий момент не наблюдается. Нет поводов, чтобы избавляться от питомцев или принимать меры, которые могут навредить их здоровью", - сказал Сауткин журналистам в четверг.

По его словам, в настоящий момент также отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки).

"Ранее были известны разные виды коронавирусов. Есть те, что передаются от животного к животному. Например, коронавирус собак, который может приводить к диарее средней тяжести у собак, и коронавирус кошек, который может вызвать инфекционный перитонит у кошек. Эти коронавирусы не заразны для человека", - сказал глава столичного комитета ветеринарии.

Алексей Сауткин Москва коронавирус

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