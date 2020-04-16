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Москвичи с COVID-19 могут бесплатно пристроить животных в зоогостиницу на время болезни

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В московской мэрии заявили, что у заболевших коронавирусом есть возможность бесплатно пристроить домашнее животное в государственную зоогостиницу, если за ним некому следить во время лечения хозяина в больнице.

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Питомца можно разместить в зоогостинице государственной ветеринарной службы Москвы. Для этого медицинским или социальным работникам нужно позвонить Московской станции по борьбе с болезнями животных и сообщить о заболевшем коронавирусом владельце животного. Специалисты государственной ветслужбы выезжают в течение 1,5 часа с момента звонка, сообщили "Интерфаксу" в столичном комитете ветеринарии.

Как отметил собеседник агентства, на месте ветеринарные специалисты осматривают животное, а владелец оформляет заявление о его направлении в зоогостиницу. "В заявлении владелец может указать своих представителей, которые смогут в любой момент забрать животное... Домашнему питомцу можно будет передать корм в промышленной упаковке и любимые игрушки, которые можно дезинфицировать. Узнать о самочувствии питомца можно будет круглосуточно по телефону", - добавили в комитете.

Там заверили, что в зоогостинице животное сможет находиться в период госпитализации и лечения его владельца от COVID-19.

Москва

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