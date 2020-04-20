Третий зараженный коронавирусом пациент скончался в Иркутской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Третий случай смерти пациента, зараженного коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрирован в Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона.

"В областной инфекционной больнице скончалась женщина 59 лет", - сказал собеседник агентства.

По данным оперативного штаба региона, всего к утру понедельника в области подтвержден 71 случай заражения коронавирусом. Госпитализированы 56 человек, из них семь из обсерваторов. Выздоровели 12 человек, трое скончались.

Как сообщалось, первыми жертвами инфекции стали мужчины 62 и 88 лет из Иркутска.