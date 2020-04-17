Новые главы Коми и Архангельской области выступили против полигона в Шиесе

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Врио главы республики Коми Владимир Уйба и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступают против обустройства в Шиесе мусорного полигона, сообщил Уйба журналистам в пятницу.

"Любой проект, который может нанести вред экологии любого субъекта любой страны, не должен иметь право на существование", - сказал он.

По его словам, он обсудил проблему с Цыбульским, и тот ответил, что категорически против этого проекта.

По словам Уйбы, в сфере хранения и переработки отходов должны быть только экологически безопасные проекты. "Мы не можем уйти от цивилизации. Но первое, что должно стоять во главе угла - это безопасность человека и природы", - подчеркнул Уйба.

Президент Владимир Путин сменил руководство Архангельской области и Коми 2 апреля. Прежние главы регионов ИМгорь Орлов и Сергей Гапликов подали в отставку. Ранее в обоих регионах продолжались длительные проесты против проекта Шиес. С октября 2018 года против него выступали жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих к Шиесу населенных пунктов Коми.

В октябре 2018 года комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес", куда предполагалось в том числе привозить брикетировнный мусор из Москвы. Проект, предусматривающий строительство полигона для размещения отходов в Ленском районе региона, был признан приоритетным.

15 июня 2019 года в Шиесе компания "Технопарк" завершила работы первого этапа инженерной подготовки территории для строительства свалки.

В январе 2020 года Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск муниципального образования "Урдомское" к ООО "Технопарк" и признал некоторые постройки на полигоне самовольными. Суд обязал компанию в месячный срок с даты вступления судебного решения в законную силу снести их. Компания оспорила это решение.