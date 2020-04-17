Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

Новые главы Коми и Архангельской области выступили против полигона в Шиесе

Новые главы Коми и Архангельской области выступили против полигона в Шиесе
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Врио главы республики Коми Владимир Уйба и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступают против обустройства в Шиесе мусорного полигона, сообщил Уйба журналистам в пятницу.

"Любой проект, который может нанести вред экологии любого субъекта любой страны, не должен иметь право на существование", - сказал он.

По его словам, он обсудил проблему с Цыбульским, и тот ответил, что категорически против этого проекта.

По словам Уйбы, в сфере хранения и переработки отходов должны быть только экологически безопасные проекты. "Мы не можем уйти от цивилизации. Но первое, что должно стоять во главе угла - это безопасность человека и природы", - подчеркнул Уйба.

Президент Владимир Путин сменил руководство Архангельской области и Коми 2 апреля. Прежние главы регионов ИМгорь Орлов и Сергей Гапликов подали в отставку. Ранее в обоих регионах продолжались длительные проесты против проекта Шиес. С октября 2018 года против него выступали жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих к Шиесу населенных пунктов Коми.

В октябре 2018 года комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес", куда предполагалось в том числе привозить брикетировнный мусор из Москвы. Проект, предусматривающий строительство полигона для размещения отходов в Ленском районе региона, был признан приоритетным.

15 июня 2019 года в Шиесе компания "Технопарк" завершила работы первого этапа инженерной подготовки территории для строительства свалки.

В январе 2020 года Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск муниципального образования "Урдомское" к ООО "Технопарк" и признал некоторые постройки на полигоне самовольными. Суд обязал компанию в месячный срок с даты вступления судебного решения в законную силу снести их. Компания оспорила это решение.

Коми Архангельская область Шиес Владимир Уйба Александр Цыбульский

Новости по теме

Новости

Оптина пустынь временно закрылась для паломников

Банк России рекомендовал до 30 сентября приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал до 30 сентября приостановить выселение должников из жилья

В СПЧ сочли актом цензуры требование удалить статью "Новой газеты" о COVID-19 в Чечне

В СПЧ сочли актом цензуры требование удалить статью "Новой газеты" о COVID-19 в Чечне

У 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружен коронавирус

Володин обещал проверить, есть ли гражданство США у депутата Парфенова

Володин обещал проверить, есть ли гражданство США у депутата Парфенова
Пандемия коронавируса

Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

Дума приняла во II чтении законопроект о создании единой базы данных о населении

Набиуллина заметила небольшое восстановление экономической активности в России

В Москве за сутки коронавирус выявлен у 1959 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');