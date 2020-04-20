Инвестор начал рекультивацию полигона в Шиесе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - На территории планируемого экотехнопарка в Шиесе (Архангельская область) проводится рекультивация, сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский на брифинге в понедельник.

"Рекультивация с 7 апреля уже начата, и мы никаким образом не изменяем условия, инвестор начал эту рекультивацию", - сказал Цыбульский, уточнив, что инвестор обязался завершить эту процедуру в течение двух лет. "Мы будем за этим следить", - добавил врио губернатора.

Цыбульский также отметил, что отрицательно относится проекту "Шиес" и не поддерживает его.

Ранее в пятницу врио главы республики Коми Владимир Уйба сообщал журналистам, что также не поддерживает проект "Шиес".

Осенью 2018 года комиссия по инвестиционной политике Архангельской области утвердила инвестпроект по созданию экотехнопарка "Шиес". Он предусматривал строительство полигона для размещения отходов в Ленском районе региона и был признан приоритетным. Предполагалось, что сортировать и брикетировать отходы будут в Москве, после чего они в герметичных тюках отправятся по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

Летом прошлого года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка.

Жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов Коми с октября 2018 года митинговали против строительства мусорного полигона.

Экс-губернатор Поморья Игорь Орлов говорил "Интерфаксу", что общественные обсуждения строительства экотехнопарка начнутся в 2020 году.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населенный пункт Урдома находится в 35 км.