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В Москве за сутки принудительно госпитализированы 134 нарушителя самоизоляции

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В столице за прошедшие сутки 134 нарушителей самоизоляции были принудительно госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления Москвы.

Речь идет о лицах с подтвержденным диагнозом COVID-19, которым разрешили лечиться на дому, но они нарушили условие такого метода лечения и покинули свои квартиры.

Все заболевшие были оштрафованы и доставлены в оборудованные обсервационные центры для дальнейшего принудительного лечения. Там их будут наблюдать специалисты до полного выздоровления.

В свою очередь начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что более 90 нарушителей режима самоизоляции выявлены в столице с помощью системы видеонаблюдения.

Данчиков напомнил, что на основании оформленных специальных согласий граждане должны были находиться на самоизоляции в течение всего периода лечения и 14 дней на карантине после выздоровления, но нарушили эти условия и покинули квартиры, чем подвергли опасности соседей и окружающих.

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