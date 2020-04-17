Кадыров запретил на два дня почти все передвижение по Чечне

Дезинфекция улиц в Грозном Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Режим полного запрета на любое передвижение транспорта и пешеходов вводится в Чечне на ближайшие два дня, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что передвигаться смогут только медицинские работники, дорожники, экстренные и коммунальные службы, представители СМИ, а также те, кто имеет спецпропуск.

Также на заседании оперштаба, которое Кадыров провел в пятницу, принято решение не разрешать в выходные выезжать из дома и должностным лицам всех уровней: нарушивших этот порядок предписано строго наказывать, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

По данным министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, под наблюдением в республике находятся 1237 человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией. У 175 человек с начала инфекции получены положительные тесты на наличие нового коронавируса, скончались 5 человек.

1 апреля Кадыров объявил о решении ограничить въезд и выезд из Чечни с 5 апреля. Он посоветовал всем жителям республики до этой даты вернуться домой, а желающим выехать - успеть в этот срок покинуть Чечню.

Впоследствии он ответил на критику федеральных властей и заверил, что Чечня не закрывала административные границы для транспортировки грузов и медикаментов. Но настоял, что в республике сделают все необходимое для безопасности граждан в период распространения коронавируса.