В Грозном открыли корпус для лечения COVID-19

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Грозном состоялось открытие нового инфекционного корпуса, построенного при республиканской детской больнице имени Елизаветы Глинки.

Корпус подготовлен для лечения больных COVID-19 и сможет принять до ста человек одновременно.

Выступая на церемонии ввода корпуса в эксплуатацию, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в республике создан необходимый запас коечного фонда, "хотя он загружен менее, чем наполовину".

Кадыров подчеркнул, что федеральный центр уделяет серьезное внимание организации борьбы с распространением коронавируса".

"Я очень благодарен врачам, благодарен руководству государства и президенту Владимиру Путину, который в ручном режиме решает все возникающие в регионах проблемы, в том числе и в Чеченской Республике", - сказал он.

Глава Чечни отметил, что в республике больницы обеспечены всеми необходимыми медикаментами и оборудованием, особо нуждающимся семьям оказывается необходимая помощь.

По последним данным, озвученным в субботу вечером министром здравоохранения Чечни Эльханом Сулеймановым, в республике с начала эпидемии количество заразившихся достигло 525 человек, из них 286 выздоровели, скончались восемь больных.