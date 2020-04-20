Якутский роддом закрыли на санацию из-за угрозы коронавируса

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Перинатальный центр Якутской республиканской клинической больницы (ЯРКБ) закрылся с 19 апреля по 3 мая на санацию из-за контакта сотрудницы с зараженной коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Согласно сообщению, у одной из ранее выявленных заболевших COVID-19 в Якутске был установлен контакт с одной из сотрудниц перинатального центра.

"В связи с этим, в целях защиты рожениц, новорожденных, беременных женщин и медсостава, с 19 апреля по 3 мая Перинатальный центр ЯРКБ закрывается на санацию", - отметили в минздраве.

Рожениц и беременных женщин будут госпитализировать только в перинатальный центр Республиканской больницы №1. Госпитализированные ранее пациентки временно переводятся в гинекологический центр санатория "Чэбдик".

"Подобные изменения в маршрутизацию пациенток Перинатального центра ЯРКБ будут вводиться до улучшения эпидобстановки в Якутске", - отмечается в сообщении.

В якутском минздрвае также заявили, что заболевшая женщина 65 лет не соблюдала режим самоизоляции и продолжала обычный образ жизни. Сейчас она находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Выявление ее контактов продолжается.

Сейчас в Якутии подтверждено 111 зараженных коронавирусом, 16 человек уже выздоровели.