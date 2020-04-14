Шесть работников "Газпрома" в Якутии госпитализированы из-за коронавируса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Очаг заражения коронавирусом выявлен в вахтовом поселке компании "Газпром добыча Ноябрьск" на Чаяндинском месторождении, откуда газ по трубопроводу "Сила Сибири" идет в Китай, - три подтвержденных случая и еще три человека находятся под подозрением, сообщает оперативный штаб Якутии.

"Сложная ситуация на Чаяндинском месторождении. Шесть работников ООО "Газпром добыча Ноябрьск" находятся в инфекционном отделении Ленской центральной районной больницы. У трех из них сегодня утром подтвержден коронавирус, среди них есть и местные жители (сотрудники компании - ИФ)", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 20 человек изолированы в вахтовом поселке на месторождении. "В настоящее время въезд и выезд в вахтовом поселке закрыты. Проводятся все противоэпидемиологические мероприятия", - сказал на брифинге глава Якутии Айсен Николаев во вторник.

Также 11 апреля Николаев поставил в известность о возможном заражении коронавирусом на Чаянде полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

13 апреля в Ленск прилетел самолет "Газпрома" из Ноябрьска, у контактировавших с зараженными отбираются анализы, проводится первичный осмотр. Часть работников, у которых имеются подозрения на коронавирус, самолетом "Газпрома" будет вывозиться в Ноябрьск, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Якутии.

На утро 14 апреля в Якутии зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. В стационарах находятся 19 человек, 13 - уже выздоровели. Выявлено четыре предварительно положительных анализа.