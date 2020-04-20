Сотрудники Белгородской районной больницы заразились коронавирусом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской центральной районной больнице несколько сотрудников административно-хозяйственного корпуса заразились коронавирусом, сообщила первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.

По ее словам, заболевшие работают в отдельном здании, но могут посещать другие помещения больницы, поэтому круг возможных контактов велик. Роспотребнадзор выясняет источник вспышки инфекции.

Контактных лиц заразившихся проверяют, в помещениях больницы проходит дезинфекция, сказала чиновница.

На 20 апреля в Белгородской области заражение коронавирусом выявили всего у 113 человек, двое заболевших умерли. Крылова отметила, что чиновники ждут роста заболеваемости после пасхальных праздников, "ввиду того, что люди не совсем сознательно себя вели".

20 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сказала, что в стране зафиксировано 285 очагов заболевания коронавирусом, в основном это больницы.