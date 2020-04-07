В Греции врачи устроили протесты из-за перегрузки и нехватки персонала

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В городах Греции сотрудники больниц устроили 7 апреля молчаливые акции протеста против нехватки средств и персонала в условиях борьбы с коронавирусом, сообщает АР. Акции организовал профсоюз при поддержке коммунистической партии.

Медики потребовали, чтобы правительство наняло дополнительных сотрудников и привлекло дополнительные средства в сферу здравоохранения из частного сектора.

В центре Афин такая акция прошла при входе в крупнейшую больницу города. Ее участники вышли в масках и костюмах спецзащиты и с плакатами: "Мы боремся за вас, поддержите нас громче!"

Акции прошли во Всемирный день здоровья.

Ранее президент Греции Катерина Сакелларопулу поздравила медиков с праздником, поблагодарив их за усилия, которые они прикладывают в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Греции достигло 1755. 81 заболевший умер.

На прошлой неделе сообщалось, что полиция Греции выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение запрета на необязательные передвижения по городу, введенного для предотвращения распространения коронавируса. Большая часть средств, вырученных за штрафы, будет вложена в систему здравоохранения Греции.