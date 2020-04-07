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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
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В Греции врачи устроили протесты из-за перегрузки и нехватки персонала

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В городах Греции сотрудники больниц устроили 7 апреля молчаливые акции протеста против нехватки средств и персонала в условиях борьбы с коронавирусом, сообщает АР. Акции организовал профсоюз при поддержке коммунистической партии.

Пандемия коронавируса

Медики потребовали, чтобы правительство наняло дополнительных сотрудников и привлекло дополнительные средства в сферу здравоохранения из частного сектора.

В центре Афин такая акция прошла при входе в крупнейшую больницу города. Ее участники вышли в масках и костюмах спецзащиты и с плакатами: "Мы боремся за вас, поддержите нас громче!"

Акции прошли во Всемирный день здоровья.

Ранее президент Греции Катерина Сакелларопулу поздравила медиков с праздником, поблагодарив их за усилия, которые они прикладывают в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Греции достигло 1755. 81 заболевший умер.

На прошлой неделе сообщалось, что полиция Греции выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение запрета на необязательные передвижения по городу, введенного для предотвращения распространения коронавируса. Большая часть средств, вырученных за штрафы, будет вложена в систему здравоохранения Греции.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожностиВласти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.
Греция Афины коронавирус Катерина Сакелларопулу

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