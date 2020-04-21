Два сотрудника "КАМАЗа" заразились коронавирусом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирусом заразились два сотрудника "КАМАЗа", оба они были в отпусках и давно не выходили на работу, сообщила пресс-служба компании во "ВКонтакте". Еще у трех сотрудников пока подозревают заражение.

Заболела сотрудница, которая несколько месяцев назад ушла в декретный отпуск, а также работающий пенсионер с завода двигателей, который на работу не выходил с 27 марта. Коллеги с ними не контактировали, на территорию предприятия заболевшие не приходили.

Под подозрением остаются два сотрудника логистического центра "КАМАЗа". Жена одного из них заразилась ранее. Третий потенциально зараженный коронавирусом является работником автомобильного завода, он мог заразиться от знакомой.

На самоизоляции находятся 103 сотрудника предприятия.