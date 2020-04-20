Более 20 газовиков на Чаяндинском месторождении "Газпрома" заразились коронавирусом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Заражение коронавирусом COVID-19 подтверждено у 23 человек на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, сообщил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

"Всего на Чаядинском месторождении было выявлено 23 случая. 11 человек остаются в республике, остальные были вывезены в ЯНАО", - рассказал Николаев.

Глава региона не уточнил, все ли заразившиеся являются сотрудниками ООО "Газпром добыча Ноябрьск" или же часть из них работают на подрядные организации.

На месторождение, как сообщил Николаев, 20 апреля будет доставлена группа работников Роспотребнадзора по Якутии, работники республиканского МЧС и бригада Минздрава.

Ранее в "Газпром добыча Ноябрьск" заявили, что в понедельник на месторождение прибудут специалисты ООО "СОГАЗ "Профмедицина" для тестирования на COVID-19 всех работников, находящихся на месторождении, в том числе сотрудников подрядных организаций. По результатам тестирования будет принято решение о дальнейшей стратегии противоэпидемических мероприятий на территории месторождения.

"Все работники, имеющие положительный тест, будут изолированы на территории месторождения, условия для этого созданы. Работники, имеющие положительный результат теста и не имеющие симптомов заболевания, будут изолированы на 14-дневный карантин, им будут проведены повторные тесты после прохождения карантина. Сотрудники с легким течением заболевания будут обеспечены медицинской помощью на территории месторождения. Эвакуировать с месторождения планируется только тех работников, которым потребуется незамедлительная медицинская помощь, которую невозможно оказать на месторождении", - отмечается в сообщении.

Также сообщалось, что на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения введен карантин.

19 апреля авиакомпания "Газпром авиа" планировала вывезти из Талакана (Якутия) в Ноябрьск (ЯНАО) 14 человек с Чаяндинского месторождения (Якутия). Ранее - в середине апреля - в Ноябрьск были вывезены еще 23 человека.