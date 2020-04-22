Ученикам и учителям еврейских школ Москвы раздали планшеты

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве еврейские школы возобновили работу по удаленке после каникул на Песах; учителям и детям, у которых нет своей техники, община выдала компьютеры и планшеты, рассказали в общине.

Община предложила технические решения и онлайн-платформы для всех образовательных программ с учетом их индивидуальных особенностей, возраста детей и потребностей.

Главный раввин России Берл Лазар отмели, что переход на онлайн обучение прошел в "крайне сжатые сроки", без потерь по времени, и у детей не возникло ощущения "внеплановых каникул". Школьным IT-спецалистам пришлось быстро настраивать закупленную технику.

На дистанционное обучение перевели такае все просветительские и молодежные проекты еврейской общины.

"В это непростое время ученикам, учителям и родителям хочется пожелать терпения, сил, использовать это время с пользой, научиться чему-то новому, пройти онлайн-курс. Самое важное - это проводить время с детьми, стать им другом, поддержкой и помощником в новых условиях обучения", - считает Берл Лазар.