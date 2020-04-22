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В Госдуме предупредили сограждан о стрессе от выхода из изоляции

Спровоцировать психические расстройства после окончания карантина могут тревожные новости и беспрецедентные ограничения

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Выход из дома после самоизоляции станет для россиян стрессом и им придется заново учиться жить не в домашних условиях, предупредил психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич.

Пандемия коронавируса

"К тому же мы будем возвращаться не в тот мир, из которого уходили в режим самоизоляции. Поэтому, конечно же, это является стрессом. И люди, особенно с неустойчивой психикой, имеющие какие-то проблемы, могут среагировать на это", - сказал он.

Чтобы сгладить обратный переход, он посоветовал готовиться по возможности заранее: регулировать режим и плавно распределять рабочую нагрузку.

"Также после отмены режима самоизоляции рекомендуется при возможности дышать свежим воздухом, гулять около дома, в парках и скверах, чтобы снять симптоматику гиподинамии. Не менее полезными будут медитации, дыхательные гимнастики", - добавил депутат.

Однако сам по себе выход из самоизоляции вряд ли вызовет рост психических заболеваний или расстройств, это было бы похоже на возвращение к работе после долгих праздников, считает Менделевич.

Для возможных проблем он видит другие причины: это беспрецедентные ограничения, которые могут вызвать стресс и спровоцировать развитие "психических и психологических проблем", а также ежедневные пугающие новости.

"Однако, когда люди находятся в изоляции, организм мобилизуется, и в данный момент рост психических заболеваний не наблюдается. Но когда ситуация улучшается, например, отменяется режим самоизоляции, человек "выдыхает" и тогда возможен рост неких проблем с психическим здоровьем. Что касается изменений цен на нефть, курса доллара, то для психики это такая же нестабильная ситуация, как и события с новым коронавирусом. Людей больше всего пугает неопределенность, отсутствие понимания будущего. И это является серьезным психогенным фактором", - подчеркнул психиатр.

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Борис Менделевич Госдума коронавирус

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