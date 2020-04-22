Минтранс сообщил о возвращении домой 170 000 россиян за минувший месяц

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - С 20 марта по 21 апреля Росавиация и другие ведомства организовали вывозные рейсы и вернули домой 170 286 россиян, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и отмены авиаперевозок, сообщили в Минтрансе.

Так, 13 по 21 апреля было организовано 19 вывозных рейсов, которыми домой вернулись 3632 россиян.

22 апреля в Махачкалу прибыл самолет "ЮТэйр" из Саудовской Аравии с 228 паломниками, которые застряли в королевстве после малого хаджа. Большинство прилетевших - жители Дагестана, еще несколько человек были из Чечни и Ингушетии, сообщили в пресс-служб махачкалинского аэропорта. Проходить двухнедельный карантин они будут в санатории "Леззет"в поселке Манаскент Карабудахкентского района.

В Казань утром в среду прилетели рейсы из Турции и Гоа, часть пассажиров довезли затем до Уфы, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Далее в среду во Владивосток из Бангкока вернутся 146 взрослых и 32 ребенка, а из Новосибирска в Бишкек отправятся 195 граждан Киргизии. Обратным рейсом в Россию прилетят более 100 соотечественников, сообщили в Минтрансе.

22 апреля авиакомпания "Уральские авиалинии" доставила в Ташкент из Москвы 155 граждан Узбекистана, а из Ташкента в Москву - 48 человек, в том числе 18 граждан Белоруссии.

"Также сегодня ожидаются два рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Москву. На них из России вывезут граждан Турции. Ожидается, что на самолетах турецкой авиакомпании в Москву будут доставлены россияне", - сказали в Минтрансе.