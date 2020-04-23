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Самолет S7 вывез россиян из Бишкека в Новосибирск

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Самолет с гражданами РФ прибыл в ночь на четверг в Новосибирск из столицы Киргизии, следует из информации онлайн-табло аэропорта Толмачево.

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Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines прибыл в Новосибирск в 00:14 по местному времени в четверг (20:14 мск в среду).

По данным Минтранса РФ, на самолете прибыли 89 пассажиров.

Ранее Минкомсвязи РФ сообщало, что этим рейсом из Бишкека вернутся в РФ жители Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областей, а также Республики Алтай.

Этим же бортом накануне в Бишкек вылетели более 170 граждан Киргизии, которые с середины марта не могли вернуться на родину из Новосибирска из-за прекращения авиасообщения.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. С 4 по 6 апреля РФ приостанавливала даже авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину. Через два дня чиновники возобновили вывозные рейсы, но установили суточный лимит прибывающих: в Москву через аэропорт "Шереметьево" могут прибыть не более 500 человек в сутки, в другие субъекты РФ - не более 200 человек в сутки.

Россия Киргизия Бишкек Новосибирск Коронавирус

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