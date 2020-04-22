Идея с бесплатными входящими звонками для россиян за рубежом столкнулась с трудностями

Операторы заявили о трудностях при обнулении платы за входящие для россиян за рубежом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минкомсвязь составила список номеров, входящие звонки с которых должны стать бесплатными для россиян, вынужденно находящихся за границей в связи с отменой рейсов и ждущих возвращения в РФ. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

В перечень вошли номера горячей линии МИДа, поддержки портала госуслуг, авиакомпаний, посольств и консульств, поддержки для получения материальной помощи. Однако, как отмечают эксперты, операторы не смогут быстро обеспечить возможность бесплатных входящих вызовов. Причина - в особенностях технологической организации процесса и необходимости согласований с зарубежными партнерами.

Глава Минкомсвязь Максут Шадаев 7 апреля попросил операторов отключить плату за СМС и входящие вызовы для абонентов за рубежом.

Как пишет "Ъ", в МТС собираются обнулить стоимость исходящих СМС для абонентов в международном роуминге и рассматривают возможность временного обнуления входящих звонков с некоторых отдельных номеров госорганов для абонентов, которые зарегистрировались на портале госуслуг как вынужденно находящиеся за рубежом.

В "МегаФоне" предоставили абонентам в роуминге ежедневный бесплатный пакет из 30 исходящих СМС на российские номера и бесплатные входящие сообщения. Во многих странах отправлять СМС до конца апреля можно даже при отрицательном балансе. В "Вымпелкоме" подтвердили лишь, что ответили Минкомсвязи.

В Tele2 сообщили, что уже предоставляют бесплатный доступ к мессенджерам в международном роуминге при отрицательном балансе и возможность уходить в минус до 30 апреля, рассматривается возможность дополнительных мер.

Управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев отмечает несколько проблем в связи с просьбой Минкомсвязи, и на их решение уйдет время. По его словам, операторам придется или перевести абонентов с их согласия на отдельный тарифный план, или создать специальную тарифную опцию: изменить вручную настройки биллинга для десятков тысяч абонентов невозможно. Во-вторых, время потребуется на урегулирование юридических вопросов компенсации, потому что оплачивать услуги международных партнеров операторам все равно придется.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что ежедневные затраты операторов будет сопоставимы с размером ежедневной стоимости пакета услуг в роуминге. Она в настоящее время составляет около 360 руб., то есть примерно 18 млн руб. в день на всех абонентов. Он отметил, что для экономии времени и средств операторам следует подключить абонентам за рубежом возможность звонить и принимать звонки по IP-телефонии через Wi-Fi, например, через приложение.