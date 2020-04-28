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Оппозиция проведет онлайн-митинг с требованием сосредоточиться на решении проблем с COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы кампании "Нет!" проведут во вторник митинг в режиме онлайн, на котором намерены потребовать от властей отказаться от изменения Конституции и принять решительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытой России".

По словам организаторов, на онлайн-митинге, в частности, выступят экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, депутат псковского облсобрания Лев Шлосберг, депутат петербургского заксобрания Максим Резник, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Азар, Константин Янкаускас, директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Во время трансляции пройдет сбор пожертвований для проекта "Всероссийская профсоюзная медицинская инспекция", в рамках которого профсоюз "Альянс врачей" оценивает ситуацию в российских больницах и обеспечивает медиков средствами индивидуальной защиты.

Открытая Россия

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