Главный терапевт Минздрава счел позитивными последние данные по коронавирусу

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Последние данные о заболеваемости коронавирусом в России позволяют надеяться на вхождение в полосу стабильности, заявил "Интерфаксу" главный терапевт Минздрава РФ, академик Александр Чучалин.

"Надо иметь в виду, что такие болезни протекают волнами: одна, вторая, третья, будем надеяться на то, что мы вошли в хороший период", - сказал он.

Вместе с тем академик подчеркнул, что для него главным является другой показатель: не растет смертность. "Индикатором тяжести является показатель смертности человека, и даже не потому, что у современных людей, к сожалению, есть большие проблемы со здоровьем, есть сопутствующие заболевания, но смертность в данном случае является более чем чувствительным индикатором того, как развиваются события с этой патологией", - пояснил он.

"Поэтому тот факт, что не увеличивается показатель смертности для меня является главным. Конечно, и цифры общей заболеваемости - это тоже очень важный показатель, но все же для меня он стоит на втором месте", - добавил Чучалин.

"Но, возвращаясь к данным на сегодняшний день, - отметил академик, - не будем впадать в восторг, будем смотреть, думать и надеяться на то, что мы вошли в хороший период".

Ранее в четверг оперштаб по коронавирусу сообщил, что число заболевших COVID-19 в стране за сутки выросло на 4 774 и достигло 62 773 человек. Общее число жертв коронавируса в РФ достигло 555, за последние сутки скончались 42 человека.

Между тем, накануне, 22 апреля, стало известно о 5 236 новых случаях заболевания за сутки, также сообщалось о 57 летальных исходах за этот промежуток времени.