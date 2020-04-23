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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
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Главный терапевт Минздрава счел позитивными последние данные по коронавирусу

Главный терапевт Минздрава счел позитивными последние данные по коронавирусу
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Последние данные о заболеваемости коронавирусом в России позволяют надеяться на вхождение в полосу стабильности, заявил "Интерфаксу" главный терапевт Минздрава РФ, академик Александр Чучалин.

"Надо иметь в виду, что такие болезни протекают волнами: одна, вторая, третья, будем надеяться на то, что мы вошли в хороший период", - сказал он.

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Вместе с тем академик подчеркнул, что для него главным является другой показатель: не растет смертность. "Индикатором тяжести является показатель смертности человека, и даже не потому, что у современных людей, к сожалению, есть большие проблемы со здоровьем, есть сопутствующие заболевания, но смертность в данном случае является более чем чувствительным индикатором того, как развиваются события с этой патологией", - пояснил он.

"Поэтому тот факт, что не увеличивается показатель смертности для меня является главным. Конечно, и цифры общей заболеваемости - это тоже очень важный показатель, но все же для меня он стоит на втором месте", - добавил Чучалин.

"Но, возвращаясь к данным на сегодняшний день, - отметил академик, - не будем впадать в восторг, будем смотреть, думать и надеяться на то, что мы вошли в хороший период".

Ранее в четверг оперштаб по коронавирусу сообщил, что число заболевших COVID-19 в стране за сутки выросло на 4 774 и достигло 62 773 человек. Общее число жертв коронавируса в РФ достигло 555, за последние сутки скончались 42 человека.

Между тем, накануне, 22 апреля, стало известно о 5 236 новых случаях заболевания за сутки, также сообщалось о 57 летальных исходах за этот промежуток времени.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Александр Чучалин Минздрав коронавирус

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