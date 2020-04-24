Минздрав ограничил партнерские роды из-за коронавируса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав рекомендовал запретить партнерские роды, если у одного из родителей подтверждено заражение коронавирусом или есть подозрение на заражение.

Также ведомство призвало максимально уменьшить количество медперсонала, присутствующего на родах.

На всех роженицах, независимо от наличия коронавируса, должна быть надета "хирургическая лицевая маска в течение всего времени контакта с персоналом". В рекомендациях указано, что маску разрешается снять на время потуг.

Минздрав отмечает, что пока нет доказательств возможности внутриутробного заражения коронавирусом ребенка от матери, а также заражения во время родов или кормления, хотя предлагает "сохранять настороженность медицинского персонала в отношении возможности антенатального или интранатального заражения плода/ребенка". Однако ведомство считает вероятным постнатальное заражение новорожденного. В связи с этим мать, у которой только подозрение на заражение, предлагается считать зараженной.

В этом случае Минздрав рекомендует ее ребенка сразу после рождения перемещать в отдельное помещение, а акушер-гинеколог, принимающий роды, даст согласие на оказание младенцу медпомощи и должен будет сообщить матери, где ее ребенок и что с ним будут делать.

"Врач-неонатолог приглашается в родильный зал не ранее начала потужного периода, ожидает рождения ребенка на расстоянии не менее 2-х метров от роженицы", - говорится в рекомендациях.

Партнёрские роды - роды с помощником, когда помимо акушерки, врача и других сотрудников роддома вместе с роженицей в родильном зале присутствует близкий ей человек.