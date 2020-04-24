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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:04Заразились
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Минздрав ограничил партнерские роды из-за коронавируса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав рекомендовал запретить партнерские роды, если у одного из родителей подтверждено заражение коронавирусом или есть подозрение на заражение.

Пандемия коронавируса

Также ведомство призвало максимально уменьшить количество медперсонала, присутствующего на родах.

На всех роженицах, независимо от наличия коронавируса, должна быть надета "хирургическая лицевая маска в течение всего времени контакта с персоналом". В рекомендациях указано, что маску разрешается снять на время потуг.

Минздрав отмечает, что пока нет доказательств возможности внутриутробного заражения коронавирусом ребенка от матери, а также заражения во время родов или кормления, хотя предлагает "сохранять настороженность медицинского персонала в отношении возможности антенатального или интранатального заражения плода/ребенка". Однако ведомство считает вероятным постнатальное заражение новорожденного. В связи с этим мать, у которой только подозрение на заражение, предлагается считать зараженной.

В этом случае Минздрав рекомендует ее ребенка сразу после рождения перемещать в отдельное помещение, а акушер-гинеколог, принимающий роды, даст согласие на оказание младенцу медпомощи и должен будет сообщить матери, где ее ребенок и что с ним будут делать.

"Врач-неонатолог приглашается в родильный зал не ранее начала потужного периода, ожидает рождения ребенка на расстоянии не менее 2-х метров от роженицы", - говорится в рекомендациях.

Партнёрские роды - роды с помощником, когда помимо акушерки, врача и других сотрудников роддома вместе с роженицей в родильном зале присутствует близкий ей человек.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Минздрав коронавирус

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