В Минздраве не увидели необходимости в лечении бессимптомных больных с COVID-19

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Людям с новой коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме, лечение не требуется, сообщается в официальном аккаунте сайта стопкоронавирус.рф в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на Минздрав РФ.

"При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры", - подчеркивается в сообщении, опубликованном в среду.

В ведомстве также рассказали о мерах профилактики и защиты медиков в условиях пандемии. "Каждый пациент, поступающий в стационар или обслуживающийся в поликлинике, должен восприниматься как потенциально опасный, как COVID-позитивный. При этом сами медработники должны минимизировать контакты вне медицинских учреждений, чтобы предотвратить распространение инфекции", - говорится в сообщении.

В Минздраве также добавили, что на входе в каждое медучреждение должен быть организован пост, "где у всех будут проверять температуру, оценивать состояние здоровья и расспрашивать о контактах с заразившимися".

Ранее в апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что среди заразившихся коронавирусом в последнее время растет доля бессимптомных больных. По словам главного санитарного врача РФ, доля бессимптомных случаев коронавируса превысила 50%.

В свою очередь, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в понедельник, 20 апреля, говорила, что в 75% случаях коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме.

По данным на 29 апреля, общее число заболевших по всей стране достигло 99 399 человек. Количество погибших от новой коронавирусной инфекцией выросло до 972 человек.