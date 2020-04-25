Студенты-медики, участвующие в борьбе с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России к 28 апреля должен обеспечить стимулирующие выплат студентам медвузов, участвующим в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, состоявшегося 24 апреля.

Как отмечается в поручении, речь идет о студентах четвертых и пятых курсов, проходящих на безвозмездной основе практику в медучреждениях и принимающих участие в работе по оказанию специализированной медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией с легкой формой течения заболевания.