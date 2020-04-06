Минздрав допустил ординаторов и студентов к работе с заболевшими коронавирусом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения России разрешило привлекать к работе в отделениях больниц, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, врачей по смежным специальностям, обучающихся в ординатуре или студентов медицинских вузов.

Соответствующий приказ министерства опубликован на сайте правовой информации pravo.gov.ru в понедельник.

Согласно документу, к работе допускается привлекать студентов медвузов (окончивших минимум три курса) и студентов выпускных курсов медколледжей на должности среднего медицинского персонала после прохождения краткосрочного обучения (не менее 36 часов) и под контролем старшей медсестры. Также допускается привлекать на должности врачей-стажеров обучающихся в ординатуре и врачей, не работавших по специальности более пяти лет (также с прохождением обучения не менее 36 часов).

Кроме того, приказ допускает привлекать к неинвазивной искусственной вентиляции легких врачей-специалистов, а к инвазивной вентиляции - врачей хирургического профиля. В этом случае контроль за работой должен осуществлять анестезиолог-реаниматолог, и врачи должны пройти обучение (не менее 36 часов).

В приказе оговаривается, что такие допущения возможны лишь в случае, если медика или будущего медика официально устроили на работу. Привлечь студента или ординатора для работы с "коронавирусными" пациентами в качестве волонтера нельзя.