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В Минздраве сочли возможным продлить учебный год старшеклассникам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова порекомендовала продлить учебный год для старшеклассников, если они не будут успевать закончить школьную программу.

"Мы бы посоветовали при составлении дорожной карты учесть момент с учениками средних классов, да и младших тоже - наверно, отпустить их на каникулы пораньше. А для старших классов, вероятно, имеет смысл продумать их возвращение в школу, совершенно точно, чтобы завершить учебный год может быть даже несколько позже, скажем, не в конце мая, а в июне", - сказала Намазова-Баранова на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами в пятницу.

Она также отметила, что "если будут открываться дополнительные производства, понадобятся не только детсады, но и другие организационные коллективы для детей младшего и среднего школьного возраста, возможно, организация при школах городских лагерей".

Однако она призвала подумать о формах тестирования учителей и воспитателей, когда откроются детские коллективы: "Надо будет очень аккуратно подойти к дополнительным методом тестирования не только на наличие или отсутствия коронавируса, но и на особенности здоровья персонала, который будет работать с детьми, чтобы защитить их от тяжелого и неблагоприятного сценария с развитием коронавируса".

Российские школы начали закрываться перед весенними каникулами из-за пандемии коронавируса. Почти все они перешли на дистанционное обучение.

Министр просвещения Сергей Кравцов 17 апреля министр сказал, что всероссийские проверочные работы (ВПР) этой весной проводить не будут, после консультаций с учителями, родителями и региональными властями их решили перенести на осень. Ранее в Минпросвещения допускали, что ВПР можно будет провести дистанционно.

В России уже отменили досрочные ЕГЭ, основную волну перенесли с 25 мая на 8 июня, приемную кампанию в вузах продлили до 10 августа и пообещали, что часть вузов будет принимать документы у абитуриентов через интернет.

Минздрав РФ

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