В заблокированном Пятигорске снова сменился руководитель

Пятигорск уже почти неделю на карантине. Лев Николаевич Травнев, оперативный штаб под его руководством быстро выстроили необходимую работу - по ограничению передвижения в городе, въезда и выезда из него, выдаче пропусков, дезобработке и так далее. Все это дает результат. Динамика распространения болезни в городе резко снизилась. Труд серьезный, напряженный, но люди, которые его выполняют - не из железа. ⠀ Лев Николаевич проинформировал меня, что состояние его здоровья ухудшилось. К счастью, речь не о коронавирусе. Но надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Я это решение поддержал. ⠀ Руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Юрьевича Ворошилова. ⠀ Мы переводим его в город с поста заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. ⠀ Это опытный управленец, который ранее проработал в Пятигорске много лет и хорошо город знает. ⠀ Сегодня я переговорил с Л.Н.Травневым, встретился с Д.Ю.Ворошиловым. ⠀ Поставил задачу быстро организовать передачу дел, сохраняя высокую эффективность мероприятий по карантину и устойчивость работы всех городских служб. ⠀ Все обязательства городской власти перед людьми несмотря ни на что должны выполняться в полном объеме! ⠀ #ставропольскийкрай #пятигорск #владимирвладимиров

