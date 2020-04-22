В заблокированном Пятигорске снова сменился руководитель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Назначенный 16 апреля врио главы Пятигорска Лев Травнев ушел на длительный больничный, поскольку у него ухудшилось состояние здоровья. Он решил оставить пост, сообщила пресс-служба губернатора Ставрополья, Владимира Владимирова.

"К счастью, речь не о коронавирусе. Но надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Я это решение поддержал", - написал глава региона в инстаграме.

Он назначил новым врио главы города Дмитрия Ворошилова, который до сих пор был заместителем краевого министра дорожного хозяйства и транспорта, а до того много лет работал в органах власти в Пятигорске. Ворошилов также возглавил городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Владимиров отметил, что Травеневу удалось быстро закрыть город, ограничить передвижение внутри него, ввести пропускной режим и добиться замедления роста заболеваемости коронавирусом.

Пятигорск закрыли 17 апреля из-за резкого роста числа заражений. За день до этого глава города Андрей Скрипник подал в отставку и перешел на другую работу. Врио главы Пятигорска назначили Льва Травнева, который до Скрипника 11 лет руководил городом.