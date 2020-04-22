В заблокированном Пятигорске снова сменился руководитель
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Назначенный 16 апреля врио главы Пятигорска Лев Травнев ушел на длительный больничный, поскольку у него ухудшилось состояние здоровья. Он решил оставить пост, сообщила пресс-служба губернатора Ставрополья, Владимира Владимирова.
"К счастью, речь не о коронавирусе. Но надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Я это решение поддержал", - написал глава региона в инстаграме.
Он назначил новым врио главы города Дмитрия Ворошилова, который до сих пор был заместителем краевого министра дорожного хозяйства и транспорта, а до того много лет работал в органах власти в Пятигорске. Ворошилов также возглавил городской штаб по борьбе с коронавирусом.
Владимиров отметил, что Травеневу удалось быстро закрыть город, ограничить передвижение внутри него, ввести пропускной режим и добиться замедления роста заболеваемости коронавирусом.
Пятигорск закрыли 17 апреля из-за резкого роста числа заражений. За день до этого глава города Андрей Скрипник подал в отставку и перешел на другую работу. Врио главы Пятигорска назначили Льва Травнева, который до Скрипника 11 лет руководил городом.
Пятигорск уже почти неделю на карантине. Лев Николаевич Травнев, оперативный штаб под его руководством быстро выстроили необходимую работу - по ограничению передвижения в городе, въезда и выезда из него, выдаче пропусков, дезобработке и так далее. Все это дает результат. Динамика распространения болезни в городе резко снизилась. Труд серьезный, напряженный, но люди, которые его выполняют - не из железа. ⠀ Лев Николаевич проинформировал меня, что состояние его здоровья ухудшилось. К счастью, речь не о коронавирусе. Но надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Я это решение поддержал. ⠀ Руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Юрьевича Ворошилова. ⠀ Мы переводим его в город с поста заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. ⠀ Это опытный управленец, который ранее проработал в Пятигорске много лет и хорошо город знает. ⠀ Сегодня я переговорил с Л.Н.Травневым, встретился с Д.Ю.Ворошиловым. ⠀ Поставил задачу быстро организовать передачу дел, сохраняя высокую эффективность мероприятий по карантину и устойчивость работы всех городских служб. ⠀ Все обязательства городской власти перед людьми несмотря ни на что должны выполняться в полном объеме! ⠀ #ставропольскийкрай #пятигорск #владимирвладимиров