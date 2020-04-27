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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:07Заразились
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Число заразившихся в Серафимо-Дивеевском монастыре достигло 76

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре подтверждено уже 76 случаев заражения коронавирусом, сообщило правительство Нижегородской области. Днем ранее говорилось о 56 случаях в селе Дивееве, которое закрыли на карантин. К понедельнику в Дивееве было подтверждено 77 случаев заражения.

Пандемия коронавируса

Всего за сутки в Нижегородской области было выявлено 207 новых случаев COVID-19.

Глава региона Глеб Никитин через пресс-службу отметил, что областной Минздрав и региональное управление Роспотребнадзора помогают врачам, которые работают в Дивееве, и принимают меры, чтобы коронавирусная инфекция не перекинулась в само село. В селе за пределами монастыря подтвержден только один случай.

Нижегородская епархия сообщила, что Серафимо-Дивеевский женский монастырь закрыли на карантин с 25 апреля. Прихожане не приходят туда на службы с 15 апреля.

В Дивееве и на территории монастыря работают специалисты ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" N50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), которые проводят массовое тестирование на Covid-19.

Дивеево РПЦ Нижегородская область ФМБА Роспотребнадзор Минздрав Глеб Никитин Серафимо-Дивеевский монастырь коронавирус

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