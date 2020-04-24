В Минздраве заявили, что вакцину от коронавируса создадут до конца года

Снимок вируса COVID-19, сделанный в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса должна быть создана до конца года, но потребуется ли ее использовать регулярно - пока трудно сказать, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

"Уверен, что да (до конца года создадут вакцину - ИФ). Очень активно ведутся разработки и за рубежом, и в РФ в нескольких институтах. Думаю, к осени будет не один прототип вакцины. Думаю, к этому времени пройдут основные лабораторные испытания, возможно, даже исследования на добровольцах, сможем вакцины использовать", - сказал Чуланов журналистам в пятницу.

Вместе с тем он отметил, что пока "трудно сказать, как коронавирус будет себя вести, насколько войдет в сезонные инфекции, и нужно ли будет регулярно вакцинировать" граждан.

Чуланов сообщил, что если коронавирус станет сезонной инфекцией, то вакцина, скорее всего, будет востребованной, несмотря на высокую частоту мутаций - как правило, свойства вакцины сохраняются. Он счел нецелесообразным создавать вакцину широкого спектра, неспецифического для коронавируса.

Ученый также рассказал, почему не все переболевшие могут стать донорами плазмы: "Доноры должны быть без хронических заболеваний, их надо проверить на другие вирусные инфекции, ВИЧ, гепатит. Это не должны быть дети или пожилые люди. Плазма должна быть проверена на наличие антител, теоретически не у всех переболевших может сформироваться достаточный уровень антител".

Он добавил, что плазму также обрабатывают для уничтожения потенциальных инфекционных агентов, чтобы убить вирусы, которые могут в ней находиться.

Чуланов считает, что пока трудно прогнозировать, как будет развиваться распространение коронавируса в России. По его словам, нельзя сказать точно, что в конце апреля эпидемия закончится, а ограничения по коронавирусу снимут сразу после майских праздников. "Все будет зависеть от развития реальной ситуации", - подчеркнул ученый.