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США пришлют России гуманизированных мышей для испытания коронавирусной вакцины

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россия договорилась с США о поставках гуманизированной модели мышей, содержащей иммунные клетки человека, которые помогут проводить доклинические испытания вакцины от коронавируса, а также проверять препараты от COVID-19. Об этом сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Мы сейчас обменялись соответствующими письмами и ожидаем, что такие мыши приедут в Россию и мы будем иметь полноценную модель для доклинических испытаний (вакцины от коронавируса - ИФ)", - сказал Сергеев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

Он уточнил, что американские ученые методом генной инженерии вывели гуманизированную модель мышей, содержащую иммунные клетки человека, она способствует появлению рецепторов на клетках легких.

"И это прекрасная модель для того, чтобы и проверять препараты, и разрабатывать вакцины", - отметил Сергеев.

Кроме того, Сергеев сообщил, что РАН и академия наук США в ближайшие дни подпишут протокол о сотрудничестве в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. "В США много представителей нашей диаспоры, и среди американцев много иностранных членов Российской академии наук. Они очень хотят с нами сотрудничать в этот период", - сказал Сергеев.

9 апреля 15 академий наук мира, в том числе Российская академия наук (РАН), выступили с совместным заявлением, в котором призвали всех ученых планеты к сотрудничеству для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. Заявление подписано академиями наук Бразилии, Канады, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Нигерии, Кореи, России, Великобритании, двумя национальными академиями наук США и Глобальной академией молодых ученых.

США РФ коронавирус

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