Трафик в магазинах "М.Видео-Эльдорадо" упал с начала апреля на 75%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - С начала апреля в магазинах бытовой техники и электроники сети "М.Видео-Эльдорадо" трафик упал на 75% в годовом измерении после введения карантинных ограничений.

На 27 апреля, около 97% от общего количества магазинов группы продолжали работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм - в обычном режиме, в формате пунктов выдачи, салонов связи или dark store, заявила компания.

При этом с начала апреля онлайн-продажи с курьерской доставкой на дом выросли в четыре раза в годовом измерении. Ежедневное количество курьерских доставок "М.Видео" и "Эльдорадо" в этом месяце выросло до 7000, это в два раза выше, чем в апреле 2019 года и на 30% больше, чем накануне новогодних праздников.

Трафик онлайн-площадок "М.Видео" и "Эльдорадо" в апреле вырос почти вдвое, количество установок мобильного приложения "М.Видео" - в семь раз.

В I квартале 2020 года продажи группы выросли на 19,8% в годомо измерении, до 121,5 млрд рублей (с НДС). Сопоставимые продажи (LfL) повысились на 13,5% по сравнению с I кварталом (и на 15,1% по сравнению с IV кварталом 2019 года),.

Онлайн-продажи выросли на 80%, до 56,7 млрд рублей, составив 46,7% от общих продаж группы.

На результаты за I квартал повлияли существенный рост продаж ноутбуков, периферии и других мобильных устройств в марте на фоне подготовки к переходу на удаленную работу и обучение, а также ускорение продаж бытовой техники и электроники, обусловленное колебаниями валютного курса и реализацией потребителями ряда отложенных крупных покупок.

Еще одним фактором стал рост продаж смартфонов выше рынка благодаря расширению ассортимента и товарных запасов, промо-акциям и сохраняющемуся интересу потребителей к новым флагманским моделям ведущих производителей.

Результаты "М.Видео-Эльдорадо" за январь-март оказались намного лучше динамики I и IV кварталов 2019 года. Так, в I квартале прошлого года чистые продажи группы выросли на 11,7%, LfL-продажи - на 2,2%. В IV квартале падение показателей составило 1,4% и 9,7% соответственно.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - лидер российского розничного рынка бытовой техники и электроники. На конец марта группа объединяла 1038 магазинов, включая 514 магазинов под брендом "М.Видео", 504 магазинов под брендом "Эльдорадо" и 20 магазинов m_mobile.