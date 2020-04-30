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Решившие уехать в Нижегородскую область на праздники проведут их на карантине

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Прибывающие в Нижегородскую область, но не имеющие местной прописки граждане обязаны будут проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Те, у кого есть регистрация, будут обязаны две недели находиться с семьей дома, те, у кого регистрации нет, - жить за свой счет в обсерваторе. Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет", - констатировал глава региона.

В период майских праздников ограничения на въезд не распространяются на граждан, прибывающих в Нижегородскую область специальным автотранспортом. Также разрешен въезд людям, работающим в организациях на территории региона, если их деятельность не приостановлена.

Ограничение не действует для тех, у кого есть подтверждение о транзитном следовании по территории Нижегородской области, а также для водителей, которые перевозят пассажиров или товары.

В период майских праздников будут организованы проверки легкового транспорта на въездных магистралях к Нижегородской области, отметил Никитин в интервью на канале "Россия-24".

По последним данным, в Нижегородской области подтвержден коронавирус у 1 944 человек, 228 человек выздоровели и выписаны, зафиксировано 12 летальных случаев.

Нижегородская область коронавирус

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