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"Роснефть" наладила выпуск ингредиентов для антисептиков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" выпускает на своих мощностях и продает в России этиловый спирт и ацетон, которые используют в производстве антисептиков. В месяц выпускается 15 000 тонн этих веществ. В день публикации квартального отчета "Роснефть" рассказала, как изменилась ее работа в условиях эпидемии коронавируса.

Пандемия коронавируса

Для профилактики заражения сотрудников коронавирусом компания перевела на удаленную работу более 51 000 сотрудников и увеличила сроки вахт. В частности, работают дистанционно почти 90% центрального аппарата "Роснефти".

Такой формат работы обеспечен "эффективной ИТ-поддержкой современными средствами связи с соблюдением норм защиты конфиденциальной информации", уточнила компания.

"Межвахтовые интервалы увеличены до 90 суток, подразделения в регионах обеспечены обсерваторами, изоляторами с квалифицированным медицинским сопровождением", - говорится в сообщении.

О мерах защиты вахтовиков глава компании Игорь Сечин докладывал 12 мая президенту Владимиру Путину. Он отметил, что в регионах работы "Роснефти" обустроены 250 изоляторов и 68 обсерваторов, где вахтовики остаются преед работой. По его словам, рабочие с пониманием отнеслись к увеличению вахт с 30 до 90 суток.

Роснефть коронавирус Игорь Сечин Владимир Путин

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