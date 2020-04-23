Полиция Подмосковья опровергла слухи о бандах безработных, грабящих стариков у магазинов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Информация о группах безработных, якобы нападающих на пожилых людей и женщин возле магазинов и аптек в Подмосковье, не соответствует действительности, сообщила "Интерфаксу" представитель областной полиции Татьяна Петрова.

"В настоящее время в мессенджерах распространяются недостоверные сведения о том, что различные группы граждан, оставшихся без работы, избивают, а также грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек", - сказала Петрова.

По ее словам, "данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер", так как подобных инцидентов на территории региона не зарегистрировано.

Петрова предупредила об административной ответственности за распространение фейковой информации, угрожающей общественному порядку и безопасности. "Подмосковная полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации", - добавила представитель ведомства.