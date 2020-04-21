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УАЗ в мае начнет поставки больницам реанимобилей "Профи"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс") приступило к производству реанимобилей УАЗ "Профи", сообщила пресс-служба "Соллерса".

Поставки реанимобилей, разработанных на базе коммерческой модели "Профи", будут осуществляться в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ. Первая партия будет передана региональным медучреждениям в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Автомобиль предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния "тяжелых" пациентов на догоспитальном этапе.

Производство реанимобилей стартовало в Ульяновске 13 апреля.

Правительство Ульяновской области ранее сообщало со ссылкой на гендиректора УАЗа Алексея Спирина, что в апреле предприятие планирует произвести 1,8 тыс. машин, в том числе для Минздрава, Минобороны, Росгвардии.

Группа Sollers объединяет УАЗ (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), ОАО "Заволжский моторный завод". Компания имеет в РФ СП с Isuzu в Ульяновске, японской Mazda на Дальнем Востоке и американской Ford в Татарстане, где производятся легкие коммерческие грузовики Ford Transit.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте продажи "УАЗов" сократились на 11%, до 2,742 тыс. машин.

УАЗ Минпромторг

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