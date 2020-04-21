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"ГАЗ" произведет 473 реанимобиля с ИВЛ по заказу Минпромторга

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") в ближайшее время произведет 473 автомобиля скорой медицинской помощи класса С по заказу Минпромторга, сообщает пресс-служба автозавода.

Общий объем заказа таких машин составил 1,2 тыс.

"ГАЗу", который обеспечивает занятость более 20 тыс. сотрудников и заказы для 3,7 тыс. российских поставщиков, этот объем дает около 1,5 дня работы заводского конвейера. Тогда как производитель гораздо менее локализованной зарубежной модели, на российском заводе которого работает как минимум в 10 раз меньше сотрудников, чем на "ГАЗе", обеспечен госзаказом на две недели загрузки", - отмечает пресс-служба.

Пресс-служба подчеркивает, что "в острой кризисной ситуации, когда у автомобильных заводов практически нет заказа с коммерческого рынка, было бы логично распределить госзаказ с учетом степени локализации производства российских и иностранных моделей, количества отечественных поставщиков и количества сотрудников на российских предприятиях, задействованных в выполнении заказа".

По мнению "ГАЗа", "такое распределение заказа между российской и американской марками еще и вдвойне абсурдно в ситуации американских санкций, которые продолжают давить на "ГАЗ". Предприятие считает ошибочным план министерства приобретать за высокую стоимость сравнительно небольшое количество дорогих реанимобилей в условиях эпидемии.

"Очевидно, что при повышенной нагрузке на медицинскую систему наиболее важно обеспечить быстрый выезд медицинских бригад и оперативную доставку пациентов в больницы. Для решения этой задачи предназначены АСМП (автомобили скорой медицинской помощи - ИФ) класса B или А. При этом машины класса B оснащаются аппаратами ИВЛ, которые необходимы для помощи от пневмонии. Они дешевле реанимобилей, а, следовательно, могли бы в большем количестве поступить в медицинские учреждения", - отмечает пресс-служба.

АСМП класса С (реанимобиль), который "ГАЗ" поставит в медицинские учреждения, создан на базе автомобиля "ГАЗель Next". Высота салона составляет 1,9 м. Укороченная длина кузова обеспечивает маневренность в стесненных городских условиях, оставляя салон просторным для работы медицинских бригад. Перечень медицинского оборудования включает аппарат искусственной вентиляции легких, медицинский ингалятор, дефибрилятор, электрокардиограф, комплект средств перемещения и перевозки пациентов, наборы для реанимационной и педиатрической помощи и десятки других устройств. В салоне установлены бактерицидный облучатель-рециркулятор для обеззараживания воздуха, устройства для дезинфекции рук и медицинских инструментов.

В РоссииУАЗ в мае начнет поставки больницам реанимобилей "Профи"Читать подробнее

Ранее сообщалось, что совместное предприятие ПАО "Соллерс" и американской Ford (ООО "Форд Соллерс Елабуга") по заказу Минпромторга в 2020 году поставит в 67 российских регионов 653 автомобиля Ford Transit для нужд "скорой помощи".

Помимо СП FordSollers правительство РФ поддерживает госзаказом и основного производителя группы "Соллерс" - Ульяновский автозавод. Правительство Ульяновской области ранее сообщало со ссылкой на гендиректора УАЗа Алексея Спирина, что в апреле предприятие планирует произвести 1,8 тыс. машин. В их числе - машины для Минздрава, Минобороны, Росгвардии. "УАЗ" уже приступил к производству реанимобилей УАЗ "Профи", первую партию из 132 машин поставит в медучреждения регионов в мае.

Ранее премьер Михаил Мишустин говорил, что государство намерено закупить у отечественных производителей около 8 тыс. автомобилей для медработников сельской местности.

Группа Sollers объединяет "УАЗ" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), Заволжский моторный завод. Компания имеет в РФ СП с Isuzu в Ульяновске, японской Mazda на Дальнем Востоке и американской Ford в Татарстане, где производятся легкие коммерческие грузовики Ford Transit.

Горьковский автомобильный завод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. "ГАЗ" обладает широкой дилерской сетью: более 220 центров продаж и 1650 фирменных магазинов запчастей. Основные модели выпускаемой техники: "ГАЗель Next", "ГАЗон Next", "ГАЗель Бизнес", "Соболь Бизнес", "Садко Next". Предприятие выпускает также более 5 тыс. видов компонентной продукции.

ГАЗ Минпромторг

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