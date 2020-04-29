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Минприроды РФ предложило создать два госзаказника на востоке Крыма

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Два государственных природных заказника федерального значения "Казантипский морской" и "Опукский морской" могут быть созданы на востоке Крыма.

Соответствующий проект постановления кабмина РФ разработало Минприроды страны. Документ размещен в среду на портале проектов нормативно-правовых актов, проводится его обсуждение.

"Создать в Ленинском районе республики Крым государственный природный заказник федерального значения "Казантипский морской" общей площадью 240 гектаров на землях водного фонда (акватория Азовского моря) и (. . .) - "Опукский морской" общей площадью 390 гектаров на землях водного фонда (акватория Черного моря)", - говорится в проекте постановления.

"Казантипский морской" и "Опукский морской" заказники предлагается отнести к ведению министерства природных ресурсов и экологии РФ. Это ведомство должно "обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов" на землях заказников.

Министерство также обяжут до 1 декабря 2022 года подготовить и направить в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы для внесения в единый госреестр недвижимости сведений об установлении границ особо охраняемых природных территорий федерального значения.

"Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология", - отмечается в проекте.

Заказник "Казантипский морской" создается у мыса Казантип на севере Керченского полуострова, на базе действующего памятника природы регионального значения "Прибрежный аквальный комплекс у мыса Казантип", отмечается в пояснительной записке к проекту постановления кабмина.

Там же указано, что заказник "Опукский морской" создается у мысов Опук, Чауда, Карангат и островов Скалы-корабли на юге и юго-западе Керченского полуострова, на базе трех действующих памятников природы регионального значения: "Прибрежный аквальный комплекс у мыса Опук и островов Скалы-корабли, "Прибрежный аквальный комплекс у мыса Чауда" и "Прибрежный аквальный комплекс у мыса Карангат".

Отмечается, что многие животные, обитающие на этих территориях, имеют охранный статус, занесены в красные книги РФ или Крыма, охраняются Бернской конвенцией.

Крым Минприроды РФ

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